– Et stalltips til alle som kontakter meg nå; kos dere med fotball, en bok eller noe annet trivelig. Jeg forstår at dere vil ha svar, men dere får ikke noe svar av meg i kveld, skriver gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt på sin Facebook-side.

Rødt opererer til vanlig som byrådets støtteparti i Oslo og avgjør i praksis miljø- og samferdselsbyråd Bergs skjebne. Mistillitsforslaget fra Fremskrittspartiet har støtte fra seks partier med til sammen 27 av 59 representanter. Den eneste måten forslaget kan få flertall i bystyret på, er med støtte fra Rødts fire representanter.

Mandag kveld hadde Rødt gruppemøte, men hva de har kommet fram til er foreløpig ukjent.

Berg risikerer å bli avsatt i forbindelse med en skandale rundt Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

Kanskje enda viktigere for opposisjonen i bystyret er det at de ikke ble informert om saken før 20. mai, mens Berg skal ha blitt orientert allerede i februar. Dette har Berg tatt selvkritikk for.