– Det var et grunnlovsbrudd, uttalte Coronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da funnene fra granskingen ble presentert tidligere denne uken.

I Grunnlovens paragraf 28 står det at beslutninger i «saker av viktighet» skal fattes i statsråd. Men nedstengningen 12. mars 2020 ble vedtatt av Helsedirektoratet.

«Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket», ble det advart om i rapporten.

Innførte de strengeste tiltak i fredstid etter 2. verdenskrig

Ifølge en gjennomgang Aftenposten har gjort for å finne ut av hva som egentlig skjedde da samfunnstoppene ble enige om å innføre de strengeste tiltak i fredstid etter den 2. verdenskrig, viser det seg at svært sentral informasjon rundt beslutningsprosessen er forsvunnet.

Viktige SMS-er og notater ble slettet til tross for at embetsmenn, saksbehandlere og politikere er pålagt å ta vare på notater og SMS-er som utgjør en del av saksbehandlingen.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet var en av nøkkelpersonene da de store avgjørelser skulle tas. Ifølge et tidligere hemmeligstemplet brev Coronakommisjonen mottok fra departementet i fjor høst, bekreftes det at alle SMS-ene til Bjørn-Inge Larsen ble slettet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB

En viktig del av Norgeshistorien eksisterer ikke



Helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at all kontakt han hadde med helsedirektør Bjørn Guldvog fram til beslutningen om nedstengning ble tatt 12. mars, gikk via Larsen.

Dermed er en viktig del av Norgeshistoriens mest dramatiske dager ikke lenger mulig å dokumentere.



Ettersom mye av kommunikasjonen mellom nøkkelpersonene ble formidlet via SMS, og disse nå er slettet for godt, vil det nærmest være umulig å rekonstruere og etterprøve hva som ble kommunisert i disse skjebnedagene.

Guldvogs notater ble ikke tatt vare på



Årsaken til slettingen skal være «tekniske problemer med å få ut SMS-er fra mobiltelefonene til departementsråd Bjørn-Inge Larsen», samt begrenset lagring av mobildata.

Om ikke det var nok, så viser det seg at notatene til helsedirektør Bjørn Guldvog også er borte, ifølge et møtereferat som Aftenposten har fått tilgang til.

Guldvog beklager dette, og viser til mange løse notater som ikke ble systematisert under sterkt tidspress. I ettertid innser han at dette var uklokt.

– Jeg handlet med de fullmakter jeg var tildelt

– Arbeidspresset var enormt. Det var ikke lett for oss å se på planlegging i denne perioden. De beredskapsplanene burde ha foreligget på et tidligere tidspunkt, sa Guldvog til NTB da kommisjonen la frem sine funn. Han forsvarer at det var Helsedirektoratets vurdering som lå til grunn for nedstengningen.

– Jeg handlet med de fullmakter jeg var tildelt av departementet og regjeringen. Det var godt forankret, sa helsedirektøren, som likevel er enig med kommisjonen at dette burde være regjeringens ansvar.