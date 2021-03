Sylvi-effekt og Frp-byks på ny måling

Målingen er tatt opp etter at Siv Jensen varslet at hun gir seg som partileder og pekte på Sylvi Listhaug som arvtaker og Ketil Solvik-Olsen som første nestleder. Sist partiet gjorde det så godt i Dagbladets måling, var i august i fjor

– Jeg tror det er en effekt av glade Frp-ere som jobber på. Om det også er en Sylvi-effekt eller en Ketil-effekt, så er det ikke meg imot. Uansett er dette en stor vitamininnsprøytning for oss mens vi nærmer oss den lange valgkampen, sier Siv Jensen til Dagbladet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sv, Rødt og Miljøpartiet De Grønne har fortsatt flertall. De fem partiene ville fått 90 mandater hvis dette var valgresultatet.

Borgerlig blokk gjør det bedre enn på noen målinger siden oktober, til tross for at Høyre går tilbake 2,2 prosentpoeng. Venstre rykker over sperregrensen med en vekst på 2,1 prosentpoeng til 4,6 prosent.

Dersom også Kristelig Folkeparti kommer over sperregrensa, er det ikke langt til nytt borgerlig flertall.

Målingen: Rødt 2,7 prosent (-2,6 prosentpoeng), SV 7,8 (+0,1), Arbeiderpartiet 20,3 (-0,1), Senterpartiet 17,7 (-3,7), MDG 3,7 (+1,9), KrF 3,3 (+0,4), Venstre 4,6 (+2,1), Høyre 23,1 (-2,3), Frp 12,9 (+3,4).