Spanias helseminister går av mens smittetrykket øker

Innbyggere i Andosilla nord i Spania står i kø for coronatesting. Mandag kunngjorde regjeringen at landets helseminister går av for stille som Sosialistpartiets kandidat i Catalonia. Avgjørelsen høster kritikk fra dem som mener han burde blitt værende for å fullføre jobben med pandemien. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB Foto: NTB scanpix