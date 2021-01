«For arbeiderbevegelsen en bauta, med æresmedlemskap både i Arbeiderpartiet og Fellesforbundet etter livslang innsats for et rettferdig samfunn. For oss i familien var hun den snille tanta som alltid passet på oss med pepperkakehus, strikkeklær, matforsyninger og masse kjærlighet og omsorg», skriver Trond Giske på Facebook.

Den tidligere Ap-nestlederen skriver på Facebook at tanten sovnet stille inn torsdag.

«Takk tante, for alt. Du etterlater et stort savn i livene våre og i hjertene våre», skriver Giske, som også beskriver henne som et politisk forbilde og samtalepartner.

Jorunn Giske var vararepresentant på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 1977 til 1981, og var folkevalgt i Trondheim i flere perioder frem til til 1983.