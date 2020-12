Rødt: – Mager trøst med litt billigere øl og vin

– Når nesten 200.000 er arbeidsledige, mens regjeringa faser ut ordningene som sikrer folk inntekt og svekker det organiserte arbeidslivet, er det en mager trøst med litt billigere øl og billigere vin på polet, sier Rødts nestleder Marie Sneve om budsjettenigheten.

Hun viser blant annet til at regjeringen og Frp ikke har gjeninnført feriepenger på dagpenger, slik Ap, SV og Rødt har krevd etter at arbeidsledigheten har økt under coronapandemien. Regjeringen tok bort retten til feriepenger når man går på dagpenger i 2015.

– Strømregning, mat og husleie må fortsatt betales. Det blir tidenes feriepengebaksmell, sier Sneve.

Gjennom enigheten har Frp blant annet fått igjennom en grensehandelspakke der avgifter på alkohol, snus og sukkerholdige varer kuttes eller fjernes.

– Dette forliket gir oss først og fremst mer symbolpolitikk fra Frp og ikke mindre forskjeller, i en tid hvor det trengs som mest, sier Sneve.