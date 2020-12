Wold vant plassen foran Helgheim med 23 mot 17 stemmer på nominasjonsmøtet på Kongsberg. Han er takknemlig for støtten og ser fram til å drive valgkamp.

– Vi må tåle voteringer, og nå skal vi samle oss og kline til i Buskerud, sier han til TV 2 , som først meldte om saken.

– Vemodig

På Facebook takker Helgheim for fire år på Stortinget og sier det er vemodig at det ikke ble mer.

– Frps delegater i Buskerud ønsket ikke meg på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyd med plassene nedover på listen, skriver han.

39 år gamle Helgheim har vært en profilert politiker for Frp denne perioden, spesielt på innvandringsfeltet. Frp får lite trolig to representanter på Stortinget fra Buskerud, og Helgheim er helt ute av listen etter at han tapte kampvoteringen.

– I sjokk

Lavrans Kierulf kapret andreplassen på lista og sier han er villig til å gi plassen til Helgheim.

– Nå er jeg litt i sjokk over at en god venn og et politisk forbilde er vraket. Jeg vil helst gi min andreplass på lista plass til han. Jeg må få litt tid til å samle meg etter dette, sier han til Drammens Tidende.

I august meldte Wold at han ikke tok gjenvalg til Stortinget og at to perioder var nok for ham, men nå har han altså snudd. Til Drammens Tidende sier han at han lot seg overtale til å stille opp på nytt.

53-åringen har vært stortingsrepresentant siden 2013 og er nå forsvarspolitisk talsperson for Frp.