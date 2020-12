Hareide advarer Wizz Air

Det ble nok en gang bråk om Wizz Air da samferdselsministeren møtte til den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli viste til avsløringer i Dagens Næringsliv der det kommer fram at flygere i Wizz Air må betale pensjon, forsikring og sykepenger selv, og at de kan sies opp på dagen.

– Det er rett og slett sosial dumping. Slik vil vi ikke ha det i Norge, sa Myrli.

Deler bekymringen

Hareide ga uttrykk for at han deler bekymringen.

– Når det gjelder Wizz Air, så har de mulighet til å ha flytilbud i Norge. Men det vil nok være vanskeligere for det selskapet hvis de skal operere veldig mye på innenriks flyruter. Da får de en annen struktur, sa han.

I en slik situasjon vil føringer med norske baser gjøre det vanskeligere for Wizz Air å fortsette med sin forretningsmodell, fastholdt han.

– Da må du forholde seg til norske lover og norske arbeidsvilkår på en helt annen måte, sa Hareide.

Selvstendig næringsdrivende

Ifølge Dagens Næringsliv har Wizz Air engasjert en stor del av personalet gjennom det nederlandske firmaet Confair.

Det innebærer blant annet at flygerne er engasjert som selvstendig næringsdrivende. De har da selv ansvar for å betale skatt og sosiale kostnader som pensjon, forsikringer og sykepenger.

Flygerne får ifølge Dagens Næringsliv betaling per flytime, noe som gir mellom 0 euro og 8.500 euro i måneden. I tillegg får besetningen i Norge dekket hotell og 50 euro i diettpenger daglig. Confair har rett til å si opp kontrakten med umiddelbar virkning uten advarsel på forhånd.

Wizz Airs kommunikasjonssjef Andras Rado sier til DN at kontraktene har sensitiv informasjon og ikke vil bli delt eller imøtegått i detalj.

Prisdumping

I spørretimen ville SVs Arne Nævra ha svar på hva Norge kan gjøre for å stanse Wizz Air.

– Er vi bundet på hender og føtter etter EØS-regelverket? spurte Nævra.

– De har en priskrig nå. Prisdumping for å komme inn med sosial dumping, sa han.

Hareide vedgikk at EØS-avtalen begrenser mulighetsrommet, spesielt når det gjelder flyginger inn og ut av Norge. Men regjeringen vurderer å sende en forespørsel til Konkurransetilsynet om å følge spesielt med på at flyselskaper ikke utnytter den helt spesielle situasjonen under koronakrisen til å dumpe prisene.

I spørretimen sa Hareide også at han ønsker kontakt med Wizz Air for å formidle sine forventninger til selskapet.

– Så må jeg også forholde meg til konkurranseregelverket, sånn som det ligger. Det må vi alle, sa han.