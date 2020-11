Oslo innfører rødt nivå på ungdomsskoler

– Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer mens resten av samfunnet er stengt ned, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Den siste tiden har smitten økt mye blant unge i Oslo. Ifølge Johansen har aldersgruppen mellom 16 og 19 år nå den høyeste andelen smittede per 100.000 innbyggere i Oslo.

Den totale andelen som nå tester positivt på coronaviruset i Oslo er på 6,7 prosent.

Rødt nivå og forbud

Etter den økende smitten blant de unge har Oslo-byrådet vedtatt en rekke tiltak som vil tre i kraft fra tirsdag, og som vil vare i to uker.

Oslo innfører følgende tiltak:

* Ungdomsskolen skal gå fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak. Videregående skole er allerede på dette nivået.

* Forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

* Den ordinære virksomheten til fritidsklubbene stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder.

Innførte sosial nedstenging

I forrige uke innførte Oslo-byrådet en sosial nedstenging som blant annet innebar at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland. Det ble også innført full skjenkestopp.

På pressekonferansen understreket Johansen at de har forsøkt å ramme barn og unge i så liten grad som mulig, men at de nå ser seg nødt til å stramme inn også for de yngre i samfunnet.

– Dersom man smittes på skolen eller på trening, tar man smitten med seg hjem og utsetter familien for smitte. Derfor har vi valgt å styrke tiltakspakken vi innførte for en uke siden, og mener det vil øke sannsynligheten for at viruset blir slått ned i Oslo, sier Johansen.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier at det er nødvendig å innføre rødt nivå på ungdomsskolene nå for å begrense smitte.

– Elever og alle ansatte i skolen har gjort en fantastisk innsats gjennom hele pandemien. Vi skal gjøre det vi kan for å følge opp elevene så godt som mulig i en veldig krevende situasjon, sier hun.

– Lite realistisk å åpne helt før jul

Byrådsleder Johansen var lite optimistisk med tanke på å få redusert smittespredningen i samfunnet nok til at det kunne bli aktuelt å slippe opp på de strenge tiltakene med det første.

– Å tro at man vil åpne opp helt før jul, er lite realistisk. Vi må nok forberede oss på at mange av tiltakene vil vare en stund, sier Johansen.



Han mener det er meningsløst å gi enkeltgrupper skylda for coronaspredningen og advarer mot å «bruke pekefingeren».

– Som jeg har sagt mange ganger: Vi er alle like skyldige eller uskyldige i at smitten sprer seg, sa Johansen på en pressekonferanse mandag.

– Gjennom pandemien har mange grupper fått pekefingeren rettet mot seg. Folk har vært irritert på at andre ikke tar smittevernet nok på alvor, de som går for tett, sitter for tett, reiser for mye, håndhilser eller klemmer. Jeg er veldig klar på at alle har et personlig ansvar for å bidra til å bremse smittespredningen. Men det blir meningsløst å gi enkeltgrupper i Norge skylda for at viruset har spredd seg i hele verden fra et marked i Wuhan, fortsatte han.