Ap vil hente flere enn 50 fra Moria

Dermed er det flertall på Stortinget for å hente flere enn 50 asylsøkere fra leiren på Lesvos, sier Gharahkhani til Dagbladet.

Torsdag uttalte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at han gjerne skulle hentet flere enn 50, men at det ikke var flertall for dette. Det reagerer Gharahkhani på.

– Vi registrerer at Ropstad prøver å skyve stortingsflertallet foran seg for å forklare hvorfor regjeringen ikke henter flere enn 50. Det er uredelig. Antallet som skal hentes fra Hellas nå, er noe regjeringen kan beslutte selv, det er ikke en sak som skal behandles i Stortinget, sier han.

Aps innvandringspolitiske talsperson ville imidlertid ikke komme med noe bestemt tall på hvor mange asylsøkere fra Moria-leiren Norge bør ta imot.

Gharahkhani reagerer også på at de 50 Norge skal ta imot, trekkes fra antallet kvoteflyktninger.