Eks-AUF-er drapstruet etter intervju om Giske-episode

Den tidligere fylkessekretæren i AUF sier til Adresseavisen at hun mottok en epost med trusler torsdag kveld. Eposten skal være sendt fra en kryptert konto.

«Du bør shå dæ over skuldran når du e ut å går fra no av(…) Du heng i en syltynn tråd» siterer avisen fra eposten. Skillingsås blir også beskyldt for å ødelegge for partiet.

Hun opplyser til avisen at hun vil anmelde forholdet og varsle partiet.