Biden: – Hvor trygg føler du deg i Trumps USA?

– Volden vi er vitne til skjer under Donald Trump. Ikke under meg. Istedenfor å prøve å roe ned bølgene, heller han bensin på hvert eneste bål. Vold er ikke et problem i hans øyne, men en politisk strategi, sier Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix