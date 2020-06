Frp på randen av oljebrudd

Jensen forlot torsdag hastig et møte om oljeskatten og forsvant deretter inn på sitt kontor på Stortinget.

En knapp time senere kom hun ut med et budskap om at hun nå vil vente på et «siste innspill fra regjeringspartiene».

– Jeg har tenkt å gå hjem, jeg. Nå får jeg bruke kvelden, for det første på å vente på et svar. Hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke. Og så får jeg bruke tida etter det til å jobbe med å vurdere det som kommer, sier Jensen til NTB.

– Vi har ikke brutt forhandlingene nå. Men det er en kritisk fase. Og jeg ser veldig mørkt på situasjonen akkurat nå, slo hun fast.

– Ikke fremgang

Det partiene forhandler om, er en midlertidig utsettelse av skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsettelsen skal frigjøre pengesummer i 100-milliardersklassen til nye investeringer nå. Men blir ordningen for lukrativ for oljeselskapene, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Jensen avviser at det er dette Frp kjemper for.

– Vårt utgangspunkt er ikke å utløse noen store skattemilliarder i gave til disse selskapene, sier hun.

– Det handler om å utsette skatteinnbetalinger som vil komme til staten, men bare noe senere enn de ellers ville gjort.

Arbeidsplasser

Jensen viser til at forhandlingene i realiteten handler om tusenvis av arbeidsplasser over det ganske land.

Hun kommer samtidig med harde utfall mot både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

– Vi kan ikke holde på veldig mye lenger nå. Nå handler det i realiteten om hvorvidt regjeringspartiene er villige til å bevege seg i den retningen som skal til for at det blir et bredt forlik. Og hvis de ikke gjør det, så blir det ikke et bredt forlik, sier hun.

– Jeg opplever også at Arbeiderpartiet vingler i saken. Det uroer meg.

Siv Jensen var finansminister i over seks år inntil Fremskrittspartiet forlot regjeringen i januar.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik avviser blankt at partiet vingler.

– Arbeiderpartiet har vært helt konsekvente hele veien. Vi vil redde arbeidsplassene til olje- og leverandørindustrien, vi vil sikre statens inntekter og bidra til kutt i klimautslipp, kommenterer hun.

Tajik sier hun ser fram til neste forhandlingsmøte og er opptatt av å finne løsninger for alle arbeidsfolk som er berørt av dette.

Skatt og ilandføring

Etter det NTB kjenner til, har en hoveduenighet i sluttfasen vært hvorvidt man skal åpne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noe oljebransjen har ønsket seg sterkt og som også har vært et krav fra Frp. Torsdag så det likevel ikke ut til å gå den veien, etter det NTB forstår.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har advart kraftig mot en slik endring fordi det da vil være fare for «uheldige smitteeffekter» til andre næringer.

Samtidig lå det torsdag an til at realisering av en terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje fra Johan Castberg-feltet blir en del av pakken, får NTB opplyst.

Forslaget som lå på bordet, kan dessuten åpne for at feltene Noaka og Wisting blir realisert.