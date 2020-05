Ber Søreide legge press på Israel

Tirsdag troppet representanter for organisasjonene opp i Utenriksdepartementet i Oslo for å overlevere oppropet til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Initiativet kommer fra Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Forsvar Folkeretten og Ship to Gaza Norway, som har fått tilslutning fra blant andre KFUK-KFUM Global, Norsk PEN, Changemaker, partiene SV og Rødt, Oslo Arbeiderparti og Senterungdommen.

Gazastripen ble okkupert av Israel i 1967 og er i dag hjem for over 2 millioner palestinere. Israel trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene året etter. Israel har gjennomført tre større militæroffensiver mot området siden.

Vil ha mottiltak

FN har lenge krevd at Israel opphever blokaden av Gazastripen, men har ikke satt makt bak kravet.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, oppfordret nylig verdenssamfunnet til å innføre mottiltak mot Israel som følge av landets alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten.

Helsevesenet på Gazastripen lider under akutt mangel på medisin, utstyr, leger og opplæring og holdt på å bryte sammen alt før coronapandemien rammet.

Krigsforbrytelse

– Palestinerne, en befolkning under okkupasjon og blokade, er en høyrisikogruppe både for smitte og for uforholdsmessige kontrolltiltak fra okkupasjonsmakten, sier Norsk Folkehjelps direktør for utvikling og humanitært samarbeid, Gry Ballestad.

– Vår egen regjering uttaler at kjernen i norsk utenrikspolitikk skal være å fremme menneskerettigheter, og demokrati- og rettsstatsprinsipper. Det forplikter, heter det i oppropet fra de norske organisasjonene.

– Vi ber utenriksministeren snarest ta initiativ overfor FN og andre internasjonale organer for å få en slutt på Israels kollektive avstraffelse av palestinerne, en handling som ifølge Genèvekonvensjonene av 1949 er å anse som en krigsforbrytelse, heter det videre.