Primærvalget i Wisconsin blir ikke utsatt

Vedtaket ble gjort av en føderal dommer etter at delstaten selv hadde bestemt at valget skulle gå som normalt.

– Selv om retten hadde foretrukket at den lovgivende makt og guvernøren i Wisconsin hadde satt folkehelsen framfor det politiske, er det ikke slik, heter det fra dommer William Conley.

– Det er heller ikke aktuelt for en nasjonal tingrett å opptre som delstatens øverste helsetjenestemann ved å ta det steget for dem, skriver dommeren.

Fristen for å få forhåndsstemmene til stemmelokalene var egentlig satt til tirsdag kveld, men er forlenget til 13. april. Velgerne kan også be om sedler for å forhåndsstemme fram til samme dato.

Dommer Conley løftet i tillegg vitnekravet for forhåndsstemming, og sier at velgerne kan legge ved en skriftlig begrunnelse hvor de forklarer at de ikke kunne få en vitnesignatur grunnet frykt for coronaviruset.