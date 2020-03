Sanders og Biden lover å stille opp for hverandre

– Hvis jeg taper denne greia, vinner Joe. Joe, jeg stiller opp for deg, var Sanders' klare melding under TV-debatten søndag kveld, der de to var de eneste gjenværende av det store demokratiske kandidatfeltet.

Biden på sin side sa at koronakrisen er større enn noen av dem, og at den krever en enorm nasjonal innsats av begge.

Både Biden og Sanders rettet skytset mot president Donald Trumps altfor trege og motsetningsfylte respons på viruset, men de hadde forskjellige løsninger på den kommende helsekrisen og økonomiske krisen.

Biden vil ta i bruk USAs militære og gjorde det klart at det kan bli nødvendig med en ny statlig finanspakke for å redde økonomien, mens Sanders gjentok hovedelementet i sitt program om behovet for et statlig helsesystem, som han mener må til for å gjøre USA bedre i stand til å håndtere krisen.

Demper på valgkampen

Koronapandemien har lagt en stor demper på valgkampen, og søndagens debatt foregikk i CNNs studio i Washington, uten publikum til stede i salen. De to fulgte rådet om ikke å ta hverandre i hendene og hilste i stedet på hverandre med albuene.

Begge har den siste tiden droppet de store valgmøtene som er så typiske for amerikansk valgkamp, selv om tirsdagens viktige primærvalg i de store statene Florida, Illinois, Ohio og Arizona går sin gang.

For Sanders var debatten av avgjørende betydning etter at Biden i løpet av to tirsdager og ett South Carolina-valg tok en klar ledelse i antall delegater.

Den mest moderate av de to, 77 år gamle Biden, har sikret seg et forsprang 885 delegater til partiets landsmøte i juli, mens den 78 år gamle selverklærte sosialdemokraten Sanders har 732 delegater.

Små sjanser

Med tanke på hvilke delstater som gjenstår, mener ekspertene at Sanders har små sjanser til å vinne nominasjonen. Nettstedet FiveThirtyEight mener Biden har 99 prosent sjanse for å vinne.

Mens Sanders fortsatt har stor støtte hos entusiastisk ungdom, viste Biden de siste ukene at han har solid tillit hos afroamerikanerne, eldre og moderate velgere. Han har også sikret seg støtte fra flere av de moderate kandidatene som har trukket seg.

Biden var fast bestemt gjennom hele debatten på å holde fokus på presidentvalget til høsten og appellerte flere ganger direkte til Sanders' lojale tilhengere.

For første gang forpliktet han seg også til å utpeke en kvinne som sin visepresidentkandidat om han vinner. Sanders responderte med at det ville han mest trolig også gjøre, selv om hans makker ville måtte stå for samme politikk som ham.

Ny aktualitet

Sanders brukte enhver anledning under debatten til å fronte sine forslag om et statlig helsesystem, et forslag som har fått ny aktualitet når amerikanerne bekymrer seg for om de vil kunne betale for helsehjelp om de blir smittet av koronaviruset.

Han viste til den bekymringsfulle mangelen på tester og bekymring for om landets helsesystem kan takle den ventede økningen av syke.

– En av grunnene til at vi er uforberedt, er at vi ikke har noe system. Vi har tusener av private forsikringsplaner. Det er ikke et system som er forberedt på å gi helsetjenester til alle i et bra år, for ikke å snakke om en epidemi, sa han.

Biden, som vil ha en statlig forsikringsordning som supplement til det eksisterende systemet, svarte at dette ikke er riktig tid for å kaste landet ut i eksperimentet en omfattende reform ville være.