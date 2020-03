Ingen kjærlighet i luften mellom MDG og Høyre

– Det er slik at hvis Høyre fortsetter å være det partiet de har vært de siste seks og et halvt årene, så er ikke det et veldig sannsynlig scenario, sa nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG da hun stilte i NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Bastholm møtte Høyres avtroppende nestleder Bent Høie til debatt, og viste til den andre nestlederen Tore Sanners utsagn om at Frp er det partiet på Stortinget som står Høyre nærmest.

– Og Frp er det partiet vi i MDG har lukket døra for å sitte i regjering med.

Tidligere denne uken skrev Aftenposten at MDG åpner dørene for å samarbeide med Høyre om regjering etter valget høsten 2021.

Frp-exit endret mye

Bastholm sa til avisen at Frps utgang fra regjeringen endret mye, og at kortene var delt ut på nytt:

– Om vi fatter beslutninger om det er konstellasjoner vi foretrekker, er det i så fall noe partiet gjør og som vi gjør tettere opp mot valget. Så det er for tidig å si noe om.

VIDEO: Listhaug om regjeringsexit: – Vi er ikke interessert i å kaste bort tiden vår:

Bastholm understreker i diskusjonen at MDG hverken identifiserer seg med venstre- eller med høyresiden. Det handler om å få gjennomslag for politikken.

MDG vil også under årsmøtet måtte diskutere om de skal opprettholde standpunktet om ikke å sitte i regjering med partier som åpner nye oljefelt. Bastholm gjorde det likevel klart at hun trodde det ville være vanskelig for partiet å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.

Lite kjærlighet i luften

Høyres nestleder Bent Høie gløttet knapt på døren for mulig regjeringssamarbeid med MDG:

– Det som er Høyres ønske for neste valg er å fortsette det vi mener er de fire partiene som er nærmest oss i norsk politikk. Det er det vi kommer til å gå til valg på.

– Bastholm, det var ikke kjærlighet i luften, skjøt programleder Bjørn Myklebust inn.

Høie fulgte opp med et spark mot opposisjonen:

– Jeg forstår godt at du er frustrert over Arbeiderpartiet og derfor ser til Høyre, for Arbeiderpartiet begynner å bli en dårlig kopi av Senterpartiet på klimapolitikken.

– Der fikk du inn den, konkluderte Bastholm.

Se video: Arbeiderpartiet forlangte beklagelse fra MDG i Stortingets spørretime: