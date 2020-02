Høy temperatur ventet under demokratenes debatt i New Hampshire

Debatten finner sted fire dager før primærvalget i New Hampshire og utgjør både en ny sjanse og en stor risiko for kandidatene.

Med på scenen er senator Bernie Sanders, tidligere visepresident Joe Biden, eks-ordfører Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren, senator Amy Klobuchar, den styrtrike klimaaktivisten Tom Steyer og forretningsmannen Andrew Yang. Alle har samlet inn nok pengestøtte til å kvalifisere seg.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press kan debatten bli den mest intense i kampen for å bli Demokratenes presidentkandidat, som vil pågå helt fram til sommeren.

Både Sanders og Buttigieg må nå regne med å bli målskive for de andres angrep etter å ha vunnet det kaotiske nominasjonsvalget i delstaten Iowa sist mandag.

I Iowa måtte Biden nøye seg med fjerdeplassen etter Warren, mens de tre andre debattantene endte under sperregrensen på 15 prosent.

Være eller ikke være

Mens Biden først og fremst kjemper med Buttigieg for å bli moderate demokraters favoritt, er Warren ute etter mange av de samme velgerne som Sanders.

Amy Klobuchar gjorde det dessuten så dårlig i Iowa at hun er nødt til å gjøre en sterk figur for å henge med i løpet. Steyer og Yang ligger enda lenger bak og må bevise at de i det hele tatt fortjener å være med i debatten.

Meningsmålinger publisert av RealClearPolitics viser at Sanders ligger an til en klar seier i New Hampshire, med Buttigieg på en sterk annenplass. Biden ligger langt bak og blir også slått av Warren på enkelte målinger.

Dermed er presset spesielt stort på Biden, som mange mener må gå langt mer aggressivt til verks for å ha en sjanse til å henge med videre.

– Må vise at de kan vinne

– Det er nå velgerne er opptatt av at kandidatene kan sammenligne og skape kontraster, men de må også vise at de er med for å vinne, sier Demokratens strateg Lily Adams.

– Regn med at det blir mer livlig, legger hun til.

Debatten innledes klokka 20 fredag kveld amerikansk tid, klokka 2 natt til lørdag norsk tid, og TV-kanalen ABC står for arrangementet.

Hvorvidt det til slutt blir en moderat eller mer venstreorientert kandidat som blir nominert på Demokratenes landsmøte i juli, er høyst usikkert, men en sammenstilling av en rekke meningsmålinger viser at Sanders ligger svært godt an til å få flest delegater.