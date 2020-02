Sp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted

– Jeg tenkte at dette var et innlegg til klimadebatten, og ikke noe mer enn det. Da jeg ble klar over hvor det kom fra var jeg ikke interessert i å beholde det. For meg var det uaktuelt å la det ligge ute, sier Trine Borge Johansen, som sto bak delingen.

På spørsmål fra Drammens Tidende om hun ikke sjekket hvor innlegget kommer fra, svarer hun benektende og sier at hun har fått en lærepenge.

Innlegget som ble delt, var hentet fra nettstedet frihetskamp.net. Nettstedet forbindes med Den nordiske motstandsbevegelsen, som har organisert marsjer i de nordiske landene de siste årene. Innlegget ble liggende i flere timer tirsdag kveld før det ble fjernet.

– Dette er så langt unna Senterpartiet det er mulig å komme, sier Drammen Sps gruppeleder Gro Nyhus.

– Men det er svært, svært alvorlig, og vi må følge det opp, sier Nyhus til avisen

Med delingen ønsket Borge Johansen å sette spørsmålstegn ved det hun selv beskrev på Facebook som «hysteriet» rundt klima.

Sp-representanten sitter selv i klimautvalget i Drammen kommune.