Viken kan ryke med Frp i opposisjon

– Jeg vil ikke avvise at vi kan reversere Viken. Det kommer an på hva våre fylkesvalgte mener, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) til Klassekampen.

Til Dagsavisen, som var først med saken sier Helgheim at «hva som skal skje med Viken er absolutt en interessant sak».

– Det er en god del faktorer som spiller inn, som vi ikke har kontroll på, men vi avviser ingenting nå, sier Helgheim som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Et flertall i fylkestinget som styres av de rødgrønne, har allerede sagt at de vil legge ned fylket og har varslet en søknad til Stortinget om dette etter stortingsvalget neste år i håp om at et nytt stortingsflertall vil splitte opp fylket igjen, skriver Dagsavisen.

Kan skje raskt

Men oppsplittingen av Viken, som består av de tre gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, kan skje raskere enn det.

Etter Frps regjeringsexit denne uken kan det allerede nå bli flertall i Stortinget for å oppløse Viken, dersom et slik initiativ skulle komme fra fylkeskommunen.

Fylkesleder for Frp i Viken, Liv Gustavsen, sier til avisen at de nå står fritt til å følge deres egen politikk. Hun understreker imidlertid at hun ikke har snakket med fylkesstyret i Frp etter at partiet trakk seg ut av regjeringen mandag.

– Men for min egen del kan jeg si at jeg ikke ser bort ifra at Frp vil gå inn for å løse opp Viken, sier Gustavsen.

Glad for enhver mulighet

Sps førstekandidat i Viken og partiets andre nestleder, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, sier at hun trenger tid til å finne ut om tiden er moden for å søke Stortinget om oppløsning «akkurat nå», men sier hun er glad for «enhver mulighet til å oppløse Viken raskest mulig».

Eirik Sivertsen (Ap), andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, sier det er trolig at Ap i Stortinget vil stemme for en oppløsning av Viken dersom det skulle komme en søknad allerede før 2021.