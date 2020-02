Frp-exit kan føre til at KrFs abortseier ryker

Fremskrittspartiet er ikke lenger bundet av Granavolden-plattformen og ingenting hindrer dem nå i å stemme for å reversere endringen i abortloven, skriver Vårt Land.

Selv hvis alle Senterpartiets stortingsrepresentanter skulle stemme mot å reversere forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon etter uke 12, så vil KrF, Høyre og Venstre mangle fem stemmer for å ha flertall i Stortinget, ifølge en opptelling avisen har gjort.

Også en rekke andre av KrF-seire i regjeringsplattformen kan ryke.

Frp er ute av regjering et drøyt år etter at KrF ble med i den. Det skjedde etter at partiet hadde en opprivende retningsstrid der nettopp muligheten for flertallsmakt og endring av abortloven var sentrale argumenter for «blå» side.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er ordknapp om at abortseieren kan ryke med Frps exit, men han er tydelig på spørsmål om retningsstriden i partiet var verdt det.

– Ja, når vi oppsummerer etter et år i regjering så har vi 50 ulike gjennomslag for KrF, sier Ropstad til Vårt Land.