Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra for regjeringen

– Jeg tror dette er kroken for døra for regjeringsprosjektet. Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken, sier Sve til Aftenposten.

Frp er sterkt imot beslutningen om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn.

Regjeringen viser til at det var nødvendig å hente hele familien for å gi nødvendig helsehjelp til det ene barnet, som skal være alvorlig sykt.

Lederen for Frps fylkeslag i Møre og Romsdal, Frank Sve, sier han har mistet troen på hele regjeringsprosjektet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Sve, som er leder for Frps største fylkeslag, tror uansett det ikke vil være nok. Han sier det er sterke reaksjoner på at regjeringen har hentet hjem «en terrorist».

– Og det er ikke bare Frp-folk som reagerer. Det er bare å åpne døren her oppe, så merker du at det er et raseri i befolkningen mot dette. Det er mange unge og gamle som trenger hjelp, og så skal vi bruke millioner på å hente hjem terrorister. Det er en stor provokasjon, sier Sve til avisen.

Fylkeslederen sier til Dagbladet at han mener Frp ikke kan støtte en Solberg-ledet regjering de ikke er en del av. Han mener uansett Frp er i ferd med å gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

– Det er det Erna Solberg er i ferd med å gjøre, det viser jo meningsmålingene. Om det skjer nå eller etter valget, om vi fortsetter slik som dette, så setter vi inn Jonas som statsminister uansett, sier Sve til avisen.

Visste ikke at IS-siktet kvinne skulle hentes hjem

Flere Frp-topper sier at de ikke visste at Høyre, KrF og Venstre i regjeringen hadde gått sammen om å hente hjem den IS-siktede kvinnen og hennes to barn.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi skriver i en tekstmelding til VG at han fikk vite om hjemhentingen gjennom mediene.

– At UD nå hentet hjem mor og barn, fikk jeg vite via Aftenposten, skriver Limi.

Video: Siv Jensen: – IS-kvinnen presser ikke Frp ut av regjering

Heller ikke Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde, som i likhet med Limi sitter i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, var klar over at den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem.

Amundsen uttalte til TV 2 onsdag at også han ble informert via mediene.

– Det er respektløst overfor Frp. All den tid regjeringspartiene bør vite det er en viktig sak for oss. Vi ble informert via mediene, så jeg må si jeg er svært overrasket, sa Amundsen.

– Dette er overraskende, og jeg er uenig i beslutningen. Frp har vært prinsipielt imot å ta IS-kvinnen tilbake hele tiden, sa Tybring-Gjedde til Aftenposten onsdag.

Da nyheten om hjemhentingen ble kjent, var Frp-toppene fra komiteen på reise i Nord-Norge.

«Av hensyn til sikkerheten»

Den utvidede utenrikskomiteen skal ha blitt orientert om arbeidet med å hente barna ut, men selve beslutningen om hjemhentingen visste ingen av Frps medlemmer før de allerede var på vei mot Norge, skriver VG.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til avisen at den utvidede utenrikskomiteen ble også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting. Det skjedde i starten av oktober. Av hensyn til sikkerheten for familien og de som deltar i arbeidet, har de ikke kunnet dele detaljer om når og hvordan hjemhentingen skulle gjennomføres, skriver hun.

Frp-topp i Oslo krever flyktningstopp



Stans i bosetting av flyktninger i Oslo og strengere regler for familiegjenforening er blant kravene lederen for Oslo Frp vil stille for å bli i regjering.

– Det må bli strengere justis- og innvandringspolitikk. Saken er altfor alvorlig til å begynne å diskutere andre tiltak som lavere skatter eller bomavgifter, sier Oslo-leder Tone Ims Larssen på NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Hun utdyper:

– Null bosetting av flyktninger i Oslo, jeg ser den eskaleringen som foregår i min by med kriminalitet. Det må være strengere sanksjoner mot foreldre som ikke ivaretar sine barn. Og vi må ha mye strengere regler for familiegjenforening.

Larssen mener det er de andre regjeringspartiene som brøt med regjeringsplattformen da de besluttet å bistå en norsk terrorsiktet kvinne fra Syria, ikke bare barna hennes. Hun sier Frp var svært tydelig i forhandlingene på at de ikke ville at myndighetene skulle hjelpe terrormistenkte hjem. Larssen deltok selv i forhandlingene på Granavolden.

Det er innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp på mandag.

– Så har jeg et mandat med meg hvis det skulle bli et ekstraordinært landsstyremøte, sier Larssen, som påpeker at det er landsstyret som i så fall vil avgjøre om partiet skal forbli i regjeringen.