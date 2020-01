Høie vil rydde opp i ulik ventelistepraksis

Ulik forståelse av pasientrettighetene har ført til at sykehus setter ulike frister for behandling og registrerer ventetid på ulike måter, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten. Han sender nå et forslag ut på høring.

– Sykehusene har ikke nødvendigvis brutt regelverket ved å organisere seg på denne måten, men vi foreslår nå en ny modell som forenkler pasientrettighetene og ventetidsordningen, sier Høie til avisen.

Den nye modellen innebærer at fristen for helsehjelp blir innfridd når pasienten møter på sykehuset for første gang, enten møtet er i starten av en utredning eller starten av en behandling. Dette betyr at skillet mellom frist til utredning og frist til behandling blir fjernet, skriver avisen.

Den nye ordningen innebærer også at alle pasienter skal få en individuell frist for når helsehjelpen skal starte, i løpet av ti dager.

Det er ventet at den registrerte ventetiden anslagsvis vil gå ned med rundt en halv dag.