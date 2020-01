Listhaug ble kjent med Pia Prestmo i 2004, da hun ble byrådssekretær i Oslo og Prestmo var rådgiver for Høyre på rådhuset. Ifølge et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet har Listhaug beskrevet Prestmo som en «nær venninne», ifølge Dagens Næringsliv.

Den nåværende olje- og energiministeren var eldre- og folkehelseminister fra 6. mai til 18. desember i fjor.

Prestmo er kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i Philip Morris International, verdens største tobakksselskap. Selskapet har en markedsandel i Norge på 30–35 prosent, anslår departementet.

Forskning: Røyking kan føre til hvite arr i hjernen

I et brev 6. november vurderte departementet forholdet dit hen at Listhaug ikke kunne ha ansvar for tobakksfeltet og viser til at tobakksindustrien har forsøkt å undergrave nasjonale myndigheters tiltak for å forebygge tobakksbruk.

«Det er en grunnleggende og uforsonlig konflikt mellom tobakksindustriens interesser og folkehelseinteresser», skriver departementet i et brev til Justisdepartementet.

Oljeminister Listhaug: – Vindmøller er noe svineri

Justisdepartementet svarer at Listhaug ikke er inhabil i saker av generell karakter på tobakksområdet, men er enig i at hun er inhabil i saker som gjelder Philip Morris International direkte, og saker som kan ha betydning for Prestmo og hennes stilling.