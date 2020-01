Lederkampen formelt i gang i Labour

Seks kandidater har allerede varslet at de vil stille til valg. Blant dem er fire kvinner, som håper å bli den første kvinnelige lederen i partiets 120 år lange historie.

Det er satt av en uke til å nominere kandidater. Selve valget skal skje ved uravstemning mellom 21. februar og 2. april. Vinneren blir kunngjort to dager senere.

– Stolt sosialist

Brexit-talsmann Keir Starmer er blant favorittene og regnes som en mer sentrumsorientert kandidat. Det gjør ham mer spiselig for mange, mens andre frykter at han vil gjenskape Tony Blairs New Labour fra årtusenskiftet.

Tirsdag bekreftet Rebecca Long Bailey, som mange regner som Corbyns arvtaker, at hun stiller. Hun sier partiet trenger «en leder vi kan tiltro vår sosialistiske agenda».

– Vi trenger en stolt sosialist til å lede partiet, sier Long Bailey, som trolig vil få støtte fra viktige støttespillere i fagforeningene.

Også utenrikspolitisk talsperson Emily Thornberry, skyggefinansminister Clive Lewis og parlamentarikerne Lisa Nandy og Jess Phillips er blant kandidatene.

To tap

Lederkampen som nå er i gang, er den fjerde i Labour siden 2010. Denne gangen er den utløsende faktoren at partiet i desember gjorde sitt dårligste valg siden 1935. Med Corbyn ved roret har partiet tapt to valg, og mange ventet at han ville trekke seg allerede i løpet av valgnatten. Det gjorde han ikke, men han varslet raskt at han ville gi seg etter å ha ledet partiet siden 2015.

Corbyn, som har ført partiet et godt stykke til venstre, har fått mye kritikk for sitt lederskap og for å ikke ha vært tydelig nok i brexitspørsmålet. Mange mener han må bære store deler av skylden for det siste valgnederlaget.