Russland: USAs spionanklager mot russisk våpenaktivist er ubegrunnede

Russland avviser USAs anklager mot den russiske våpenaktivisten Maria Butina, som har erklært seg skyldig i forsøk på å infiltrere våpenbevegelsen i USA.

– Vi anser anklagene mot henne som fullstendig ubegrunnede, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier landet har «grunn til å tro» at Butina ble utsatt for behandling som skulle knuse viljen hennes og føre til at hun kom med en falsk skylderklæring.

– Så vidt jeg kan forstå er disse samarbeidsavtalene, som er ganske vanlige i USA, ment å skulle gjøre at du slipper straff og kan reise hjem så fort som mulig, sier han.

Det var torsdag formiddag den 30 år gamle studenten og våpenaktivisten Maria Butina under et rettsmøte i Washington erklærte seg skyldig i å ha forsøkt å påvirke amerikansk politikk i tiden rundt presidentvalget i 2016. Hun ble med det den første russeren har erkjent dette, ifølge Washington Post.

den russiske agenten Maria Butina erklærte seg i går skyldig i anklagene. Foto: Handout / Reuters

Innrømmelsen av skyld var del av en avtale Butinas forsvarere hadde inngått med påtalemyndigheten. I bytte mot å samarbeide får hun etter alt å dømme redusert straff. Hun blir likevel trolig deportert dersom hun blir dømt.

Ifølge påtalemyndigheten iverksatte Butina i 2015 en plan om å knytte bånd til det republikanske partiet med mål om å få innflytelse over amerikansk utenrikspolitikk. Aleksander Torsjin, tidligere visesentralbanksjef og en av Putins allierte, skal angivelig ha trukket i trådene og bidratt med finansiering.

Butina blir sittende i varetekt i USA fram til dommen mot henne kommer tidligst i februar.