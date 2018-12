– Det Lan og Oslo skryter av i Katowice, kan de takke regjeringen for

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og Oslo har gjort stor suksess under klimatoppmøtet i Polen. Høyre-politiker Stefan Heggelund mener regjeringspartiene og KrF har mye av æren for det Oslo har oppnådd.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): – Det er veldig bra at Norge og Oslo blir satt på kartet. Men jeg syns det er verdt å nevne at mye av den gode klimapolitikken Oslo har vakt oppsikt med her, stammer fra regjeringens nasjonale politikk.

Det sier Stefan Heggelund (H), som deltar i Stortingets delegasjon til FNs 24. klimatoppmøte, COP24, til ABC Nyheter.

Tirsdag meldte ABC Nyheter hvilken oppmerksomhet Oslo med sine klimatiltak, eget klimabudsjett og vedtak om å bli nullutslippsby, har vakt i de internasjonale miljøene her på klimamøtet.

Miljøbyråd Lan Marie Berg ble valgt til talsperson for utspill fra store globale nettverk av byer og næringsliv og bedt av World Resources Institute om å gå inn i deres rådgivende organ for klimatiltak i fattige storbyer.

Heggelund lister også opp de fem klimatipsene Lan Marie Berg ga andre byer i VG.

– Vel, det er vi som har gjennomført det



– Men jeg syns det er verdt å nevne at for å få til disse klimatipsene, trenger vi nasjonal politikk. Og i Norge er det nasjonal politikk, sier Heggelund.

– Oslo er invitert til COP24 fordi vi er først i verden på veldig mange områder, for eksempel et eget klimabudsjett. Oslo har som mål å bli en nullutslippsby innen elleve år, sa Lan Marie Berg til VG.

Heggelund tar for seg punkt for punkt:

– Hun sier i Oslo har hatt en revolusjon i private elbiler. Vel, vi har hatt en revolusjon i Norge på private elbiler. Og det er fordi vi bruker skattesystemet for å få flere til å kjøpe fossilfrie biler.

– Det hadde ikke vært noen elbilrevolusjon i Oslo hvis det ikke hadde vært for politikken de fire partiene fører, konkluderer han.

– Vil ikke allle andre partier unntatt Frp forelslått det samme?

– Frp er glad i avgiftsfritak. Og vel, det er vi som har gjennomført den nasjonale politikken.

Roser Oslos null-frist



KLIMA-SUKSESS: Lan Marie Berg fikk mye oppmerksomhet for Oslos klimapolitikk under FNs klimatoppmøte i Katowice. Regjeringspartiene skal ha en del av æren, mener Stefan Heggelund (H). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Så anbefalte Lan Marie Berg å fange og lagre karbon fra industri og forbrenning.

– Helt enig. Og det er derfor vi har sørget for å forprosjektere fangst og lagring, CCS, to steder, blant annet på Fortums forbrenningsanleg på Klemetsrud i Oslo. Dette er nasjonal politikk, bemerker Heggelund.

Et tredje punkt er å legge til rette sykkel, kollektiv og gange.

– Dette er også regjeringgens politikk. I Oslo får de 50 prosent tilskudd til t-banering. Mens Oslo var totalt forfordelt fra statens side når det gjaldt statlig kollektivsatsing under den rødgrønne regjeringen, sier Høyre-politikeren.

Han viser til regjeringens bymiljø- og byvekstavtalene til kollektiv, sykkel og gange økes med 45 prosent i statsbudsjettet for 2019.

Heggelund gir ros til Oslo for å ha innført klimabudsjettering og at byer skal sette seg mål for når de skal komme til nullutslipp, slik Oslo har satt seg 2030 som frist.

– Det er også verdt å nevne at Norge er første land som rapporterer klimautslipp i statsbudsjettet, noe som skjer for første gang nå, sier Heggelund.

– Klimabudsjettering er et viktig verktøy for å måle hvor langt vi er unna 2030-målene og hvor mye politikk som trengs, mener han.