Å takke nei til alkohol, er ikke alltid like lett. Hvis du har planer om å prøve, er det greit å forberede seg på at du er nødt til å forsvare hvorfor.

– I Norge har vi egentlig et mye sterkere drikkepress enn i mange andre land, forteller Fanny Duckert til ABC Nyheter.

Hun er professor i psykologi, ekspert på tidlig behandling av alkoholproblemer og holder regelmessig kurs i alkoholreduksjon.

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Blå Kors, sier én av tre at de heller takker ja til alkohol for å slippe å forsvare hvorfor de ikke vil drikke.

Edru: En trussel

Fanny Duckert, professor i psykologi er ekspert på tidlig behandling av alkoholproblemer og holder regelmessig kurs i alkoholreduksjon. Foto: Tron Trondal

Ifølge Duckert ligger noe av forklaringen på drikkepresset i Norges historie og norsk drikkekultur.

Historisk sett har alkohol vært dyrt og vanskelig å få tak i i Norge. Tidligere har alkoholkulturen vært slik at man har samlet opp alkoholen til helger, høytider og store begivenheter, forteller Duckert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I Norge er det sånn at når man først drikker, skal man ta ut alt det andre. Sex og vold, blant annet. Noe av det som forsterker dette, er at vi har en forestilling om at det ikke er oss selv og vårt ansvar, det er alkoholen. Alt det som kommer ut i fylla, gjelder ikke på samme måte som det du gjør i edru tilstand, forklarer Duckert.

Og det er her utfordringen ligger. For at disse holdningene og hele denne boblen ikke skal sprekke, er alle nødt til å være enige.

– En edru person som ser og husker alt, er en trussel mot dette fellesskapet. Derfor er det generelt truende hvis noen ikke drikker i disse fellesskapene. Det blir en provokasjon mot denne felles ruskulturen, sier Duckert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Unges syn på alkohol endres

I slutten av november lanserte Helsedirektoratet nye norske referanseverdier for energi og næringsstoffer. Den nye, nordiske anbefalingen for alkohol er null inntak, for helsas skyld.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Duckert tror ikke det vil bli noen revolusjonære endringer blant nordmenn som følge av anbefalingen, men hun tror det kan føre til noen justeringer.

– Det er en bevegelse som går i samme retning. Det at man skal leve sunnere og at alkohol ikke er sunt, er noe som får gjennomslag hos de oppegående, de som er opptatt av å gjøre riktige ting i forhold til egen kropp, sier Duckert.

Hun mener særlig unge begynner å endre sitt syn på alkohol, og at sunnhetsfokuset er annerledes enn før.

– I tillegg er vi blitt et mer internasjonalt samfunn. Blant unge har vi et større innslag av mennesker fra kulturer hvor alkohol ikke er like akseptabelt. I tillegg er det et helt annet utvalg av alkoholfrie alternativer på Vinmonopolet. Det er en endring og en åpning for at det er greit å ikke drikke, sier hun.

Tips til deg som ikke vil drikke

Om du fortsatt har et ønske om å ikke drikke, til tross for at du nå er klar over hvor sterkt folk ønsker at du skal drikke, har Duckert noen råd. Hun er veldig tydelig på at du ikke trenger å forklare deg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Som nevnt er alkohol historisk sett dyrt og ikke lett tilgjengelig. Den som tilbyr alkohol gir på en måte en gave. Derfor er det smart å si: Nei, takk, men kan jeg få noe annet? At du aktivt ber om enten et glass vann, Farris eller en alkoholfri øl. Hvis du ber om noe, får de fortsatt lov til å gi deg en gave, forklarer hun.

Det som ofte også er lurt, hvis man skal i selskap, er å ta med seg eget.

– Da er du sikker på at du får alkoholfritt, sier Duckert.