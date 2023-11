Aps energitalsperson vil ikke avvise kabelkutt

Fire av Norges 17 utenlandskabler for import og eksport av strøm går til Danmark. To av dem har få år igjen av sin tekniske levetid. Om kablene skal fornyes vil det øke utvekslingskapasiteten slik at mer strøm kan eksporteres. Det krever myndighetsgodkjenning.

I Klassekampen 18. november tok Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til orde for at kablene ikke skal fornyes.

– Vi mener tiden er forbi for store, nye utenlandskabler, sa han.

Marianne Sivertsen Næss, som er leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er Aps energipolitiske talsperson, er ikke avvisende til Sp-lederens syn.

– Jeg er langt på vei enig, hvis dette skulle betyr mer krafteksport. Det jeg tenker må være førende for beslutningen, er hva vi er tjent med i det lange løp, sier hun til Klassekampen tirsdag.

– Det er avgjørende at vi sikrer kraftoverskudd, som vi har hatt i Norge, og det er ingen selvfølge at de kablene skal fornyes. Om det vil bidra til enda mer eksport, så er svaret ganske opplagt, sier hun.