Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget på en energikonferanse i Brussel at energiomstillingen i Norge går for sakte. På første rad satt EUs kommissær for energi, Kadri Simson. Her er de to fotografert sammen i Brussel tirsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: NTB