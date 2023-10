Jehovas vitner krever 35 millioner i statstilskudd

Det skriver Vårt Land.

Det var i fjor det ble kjent at Jehovas vitner mistet både statstilskudd for 2021 og registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er imidlertid uenig i avgjørelsen.

– Vi er overbevist om at Jehovas vitner oppfyller alle de juridiske kravene for å motta statstilskudd, og det er årsaken til at vi har søkt om statstilskudd også for 2022 og 2023, skriver Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, i en epost til Vårt Land.

Til sammen mener de å ha krav på om lag 35 millioner kroner for 2022 og 2023, opplyser Fond.

Begrunnelsen deres er at Jehovas vitner var registrert som trossamfunn på tidspunktene de søkte om støtte. I henhold til trossamfunnsloven er det kun registrerte trossamfunn som kan be om statstilskudd.

Trossamfunnet har også valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå i Oslo tingrett i januar neste år.