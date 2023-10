I praksis betyr dette at Norge vil delta i et arbeid for å se på hvordan allierte kan øve og trene over landegrenser i lufta.

– Alliert trening og øving er viktig for forsvaret av Norge, særlig når vi får et samlet Norden i Nato. Denne signeringen understreker samtidig betydningen av nasjonal suverenitet, og at fremtidige løsninger for samarbeid over landegrenser eies av de landene som deltar i et slikt samarbeid, sier Gram i en pressemelding.

Et eventuelt fremtidig samarbeid som inkluderer norsk deltakelse, vil behandles etter normale beslutningsprosesser.

– Vi har gode erfaringer fra samarbeidet med Finland og Sverige innen grenseoverskridende øving og trening. Dette samarbeidet har vist at denne typen trening med flystyrker over landegrenser er kosteffektivt og kan bidra til å øke den samlede operative evnen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.