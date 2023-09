Naf advarer MC-førere om glatt høstvær

– Selv om det er tørt ellers kan det være vått i løvet som ligger på veien. Slikt løv er glatt. Enda lenger ut på høsten kan man også oppleve at løv som ligger i en ellers tørr veibane kan skjule partier med is. For en motorsyklist kan det i verste fall føre til en velt. Det gjelder å passe på og å tilpasse hastigheten, sier leder Jan Harry Svendsen i Naf MC.

September måned har hittil ført med seg en rekke trafikkulykker hvor motorsykler er involvert, og flere av dem har endt med dødelig utfall for MC-førerens del.

Høsten er en tid hvor det fort kan dukke opp minusgrader om nettene enkelte steder. Da øker farer for is i skyggepartier, påpeker Svendsen.

– Det skumle er at disse partiene ofte ser ut som våt vei, sier han.