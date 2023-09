– Det er en hyggelig og god måling for oss. Det er bra, sier Solberg til VG.

Den siste uken har det stormet rundt Høyre-lederen. Årsaken er at ektemannen Sindre Finnes drev med omfattende aksjehandel mellom 2013 til 2021, da Solberg var statsminister. Dette gjorde Finnes selv om han ble advart mot det – og Solberg har derfor vært inhabil i flere saker som statsminister.

Etter en slik uke mener Solberg at en oppslutning på 27,2 prosent er «et kjempegodt resultat» for henne og Høyre. Hun vil likevel ikke la målingen avgjøre om hun har den tilliten som trengs for å bli statsminister igjen:

– Det er jo tilliten i partiet som kommer først, og så tilliten fra velgerne. Vi får se hvordan det utvikler seg, sier hun.

Hele stortingsmålingen (endring fra forrige septembermåling fra VG i parentes):

Rødt 5,6 (+1), SV 8,7 (+1,3), Ap 20,8 (+0,5), Sp 7,7 (+0,6), MDG 4,3 (-0,6), Venstre 7,2 (+2,4), KrF 2,9 (-1,2), Høyre 27,2 (-1,8), Frp 11,2 (-1,2) og INP 2,6 (-).

Målingen er gjort av Respons Analyse mellom 20. og 22. september og er basert på 1000 intervjuer. Feilmarginen er på mellom 2 og 3 prosentpoeng.