6500 av klagene gjelder det Nei til EU mener er statskanalens manglende dekning av Nei til EUs søksmål mot staten.

– Den mest påklagede saken i rådets historie

– Dette er den mest påklagede saken i rådets historie, sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet i en epost til NTB.

Nei til EU mener at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til EU på den måten de gjorde i 2018. Med pakken ble Norge også med i Acer, energibyrået som skal sørge for at reglene for kraftutveksling mellom landene i Europa overholdes. Søksmålet er nå oppe i Høyesterett.

Flere betente saker



I tillegg skal rådet behandle klager på dekningen av rettssaken mot en voldstiltalt polititjenestemann i Kongsberg og klager på NRK Dagsrevyens forklaring på høye strømpriser på Sørvestlandet.

Dagsrevyen meldte at årsaken til de høye strømprisene i distriktet var lite regn og lav magasinfylling, mens klagerne peker på utenlandskablene som forklaring.

Sakene skal behandles på Kringkastingsrådets møte torsdag, som er det første møtet etter sommeren.