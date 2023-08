I et intervju med Se og Hør sier sanger og skuespiller Mia Gundersen (61) at ferien på Gran Canaria har blitt kombinert med treningsøkter.

Tidligere i år ble det kjent at Gundersen skal delta på TVNorge programmet «16 ukers helvete – bootcamp».

Sammen med tidligere langrennsløper Martin Johnsrud Sundby (38), skal en gjeng kjendiser delta på et 16-ukers beintøft treningsregime og streng diett for å få en sunnere livsstil.

Mia Gundersen sier nå i et intervju med Se og Hør at til tross for fristelser har hun holdt seg til et strengt treningsregime i løpet av sommerferien.

– Jeg er dessverre ikke det mest disiplinerte mennesket, sier hun til bladet.

Hun forklarer at etter pandemien og dødsfallet til hunden hennes, ble det vanskeligere å komme seg ut i fysisk aktivitet. - Til slutt ble jeg en utgave av meg selv som jeg ikke kjente igjen.

Gundersen forteller videre at hun likevel er glad for at hun sa ja til å bli med på TV-programmet som sendes på TVNorge høsten 2023.

- Jeg trengte rett og slett et spark bak. Martin Johnsrud Sundby er treneren vår, og han er ikke nådig. Jeg kjenner at mestringen kommer etter hvert, men jeg har gått rundt med konstant dårlig samvittighet. Jeg er ikke så ivrig som mange av de andre deltakerne i programmet, forteller Gundersen.