To menn som stjal og styrtet et mikrofly i Lyngdal onsdag. Her passer ulykkesflyet over Vestre Langøy i Farsund før det havarerte. De to som var i flyet er pågrepet. Den ene sitter i arresten i Kristiansand mens den andre fortsatt er på sykehus for behandling. Foto: Tom Gordon Hansen / NTB