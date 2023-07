Laveste andel menn med tilbud om studieplass på 15 år

Tallene viser at Norge blant annet kommer til å få færre mannlige jurister, leger, tannleger og psykologer i framtiden, ifølge hovedorganisasjonen Akademikerne.

– Vi må hindre at menn blir utestengt fra viktige yrker, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Å få opp mannsandelen blir en viktig oppgave for ministeren som skal overta etter Ola Borten Moe (Sp), mener hun.

– Vi kan innføre kjønnskvoter, sørge for gode rollemodeller og tidlig innsats, foreslår Randeberg.

Lavest mannsandel på veterinærstudiet

Opptakstallene fra Samordna opptak kom mandag. De viste at nesten 105.000 søker har fått tilbud om studieplass i høyere utdanning.

Av alle studieområder er mannsandelen lavest på veterinærstudiet, der bare 7,3 prosent av de som har fått tilbud, er menn. På barnevernsutdanningen er mannsandelen 15,6 prosent, og på sykepleien er andelen på 16 prosent.

I motsatt ende er det størst andel menn på utdanningsområdet «tekno ingeniør», der 75,9 prosent menn har fått plass i årets opptak. I utdanningsområdene «tekno maritim» og informasjonsteknologi er det henholdsvis 75,4 og 62,9 prosent menn som har fått studietilbud.

Mye av forklaringen til at mannsandelen synker, er at flere kvinner velger studieforberedende løp tidligere i utdanningen, ifølge lederen for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Skal vi oppnå en jevnere kjønnsbalanse i høyere akademisk utdanning, må vi gjøre denne typen utdanning mer attraktiv for menn og samtidig gjøre fagutdanninger mer attraktive for kvinner, sier direktør Sveinung Skule.

Rekordhøy grense for medisin

Av alle som har fått tilbud om studieplass i år, har over 63.000 søkere kommet inn på førstevalget sitt, noe som tilsvarer 60,5 prosent.

De seks vanskeligste studiene å komme inn på er alle medisinstudier. Vanskeligst er det å komme inn i Oslo, der poenggrensen er rekordhøye 70,2 i det ordinære opptaket.

Videre på listen over studier med høyest karakterkrav kommer psykologi på Universitetet i Oslo (68,5 i poenggrense) og industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim (68,4).