AUF-lederen: Vi kan ikke la det ekstreme bli normalisert

– Det startet ikke med bomben i regjeringskvartalet eller med skytingen på Utøya. Det startet med et skille mellom oss og dem, slik at vi ikke lenger er et vi. Det startet med et tanker som ble til ord som deretter ble til handling og til slutt ble til drap, sa leder Astrid Hoem i AUF da hun holdt tale i regjeringskvartalet.

Lørdag markeres det at 12 år har gått siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya sommeren 2011. For tolv år siden ble 77 mennesker drept i de to angrepene. Åtte personer ble drept i regjeringskvartalet i Oslo, mens 69 personer ble drept på AUFs sommerleir på Utøya.

– Når skuddene er avfyrt er det for sent å forebygge dem, når hatet igjen har tatt liv er det for sent å stå opp da og si ifra. Vi kan ikke la det ekstreme bli normalisert. Vi må sammen sørge for at det ikke skjer igjen, uttalte Hoem.