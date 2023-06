Utgått sikkerhetsutstyr fra norsk politi kan sendes til Ukraina

Politiets skuddsikre vester, hjelmer og annet sikkerhetsutstyr som har utløpt på dato og ikke lenger er i bruk, kan doneres til Ukraina, sier regjeringen.

– Det skal herske ingen tvil om at Norge støtter det ukrainske folk. Ukraina har offisielt bedt om sikkerhetsutstyr, og politiet har nå åpnet for at vi kan donere vester og annet sikkerhetsutstyr som har gått ut på dato. Det er en viktig avgjørelse som jeg støtter og forventer blir gjennomført så raskt som mulig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

I forrige uke skrev Nettavisen at det ifølge estimater hvert år er hundrevis av skuddsikre hjelmer og skuddbeskyttende vester som tas ut av politiets tjeneste fordi de går ut på dato. Disse blir destruert framfor å sendes til Ukraina, som har bedt om slikt utstyr.

Politidirektoratet har tidligere begrunnet avslag på søknader om brukt utstyr med at det har gått ut på dato.

Må informere om datoutløp

Regjeringen skriver nå at Politidirektoratet har åpnet for at utstyr kan doneres til Ukraina selv om det er utgått på dato, men presiserer at det må opplyses om at utstyret er utgått på dato til dem som mottar materiellet.

Politiet kan donere sikkerhetsutstyr som skuddsikre vester gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

– Det vil bli lagt ved informasjon om utløpsdato og produktbeskrivelse, slik at ukrainske myndigheter kan vurdere og beslutte om de ønsker å ta imot utstyret eller ikke, skriver regjeringen.

Garantitid på ti år

DSB, som er kontaktpunktet i Norge for UCPM, er i dialog med Politidirektoratet om saken, og vil følge opp det praktiske knyttet til donasjonene.

Regjeringen skriver at de skuddbeskyttende vestene som brukes av norsk politi har en garantitid på ti år satt av leverandøren.

– Det betyr at leverandøren går god for at produktene ivaretar de krav politiet har stilt i forbindelse med anskaffelsen. Politiet har ingen resertifisering av dette utstyret etter utløpsdato, og har derfor ikke noe kunnskap om beskyttelsesevnen til vestene etter utløpsdato, skriver de.

Høyre takker justisministeren

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) er leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og ledet undersøkelsene av den norske regjeringens Ukraina-håndtering.

– Det var totalt hodeløst å brenne så mye brukbart utstyr. Jeg vil takke justisministeren for at hun undersøkte og snudde saken, sier Frølich til NTB.

– Dette vil utgjøre en forskjell for dem som kjemper for friheten i Ukraina, sier han.