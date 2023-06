Det er ikke bare mennesker som kan være blodgivere. Også hunder bidrar med blod, da riktignok til andre hunder.

På initiativ fra Verdens Helseorganisasjon markeres den internasjonale bloddonordagen 14. juni hvert år. Også hundene tas med i markeringen, skriver dyreklinikkaktøren Anicura i en pressemelding.

Blodgivning mellom hunder foregår på samme måte som med mennesker. Selve blodtappingen varer i fem til syv minutter og hundene kan gi blod tre til fire ganger i året.

I forbindelse med den internasjonale bloddonordagen har Anicura kåret årets blodgiverhund i Norge. I år er vinneren Lykke fra Jeløya ved Moss i Viken.

– Vi begynte å gi blod fordi vi vet hvor viktig det er å ha blod tilgjengelig når en hund kommer ut for en ulykke og trenger akutt hjelp. Det er like viktig som at vi mennesker gir blod, sier Lykkes eier Elisa-Beth Bredesen, ifølge pressemeldingen.

Se video: Bjørn overrasket bakere – spiste muffins.