Politiet etterforsker trusler mot pride-undervisning på barneskole i Vadsø

– Foreløpig er det lite vi kan si, men vi har igangsatt etterforskning i forsøk på å identifisere avsenderen. Vi ønsker ikke å gi ut informasjon om innholdet i eposten, opplyste operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt mandag formiddag.

Skolen holder stengt mandag, opplyser politiet. Det ble mandag morgen også gjort forsøk på å sette fyr på en søppeldunk ved skolen.

Ved 12-tiden opplyser politiet at det ikke er noe så langt i etterforskningen som tyder på at det har vært snakk om en reell trussel mot barneskolen. De melder også at forsøket på ildspåsettelse ikke har hatt noen sammenheng med trusselen som ble fremsatt.