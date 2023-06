Fri vil invitere Thon Hotels til prat om inkluderende arbeidsliv etter nei til prideflagg

– Vi inviterer gjerne Thon Hotels til en prat om viktigheten av inkluderende arbeidsliv, da vi mener at kunnskap og kompetanse er de viktigste stegene på veien mot gode avgjørelser, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Fri til NTB.

Organisasjonen jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Gjestvang understreker at det ikke er deres oppgave å få Thon Hotels til å endre mening.

– Det må de ønske og ville selv, men om de vil møte oss til en prat er det bare å ta kontakt, sier han.

Vil være nøytrale

Tirsdag ble det kjent at hotellkjeden Thon Hotels i år ikke vil heise pride-flagget på hotellenes flaggstenger.

Årsaken er at de ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, ifølge kjeden.

– Det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året, sa konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2 tirsdag.

Kan bli et omdømmeproblem

Fri-lederen mener at nøytraliteten konserndirektøren i Thon snakker om i løpet av kort tid har utviklet seg til et omdømmeproblem for hotellkjeden. I sosiale medier har det vært mange reaksjoner det siste døgnet på flaggnekten.

– Nøytralitet for noen av oss er tydelige verdivalg for andre av oss. Vi registrerer at mange skriver i sosiale medier at de nå heller ser til andre kjeder med en mer uttalt positiv holdning til både Pride og regnbueflagg, sier han.

Konserntillitsvalgt Ann Kristin Sletvold i Thon Hotels sa tirsdag til TV 2 at hun ikke var klar over avgjørelsen, og at hun ble lamslått over å høre dette – ettersom Thon Hotels jobber for inkludering, mangfold og likestilling.