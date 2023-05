Vest politidistrikt fikk melding om en ammoniakklekkasje inne på Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern klokken 6.50. Ifølge politiet ble nærliggende kaserner evakuert.

Like før klokken 8 opplyser politiet at det ikke er funnet noen lekkasje, og at det kan framstå som en teknisk feil.

– Evakuering opphører, og normal drift gjenopptas, skriver politiet på Twitter.