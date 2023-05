Forsvarer: Bhatti sendte ikke meldingene som knyttes til Oslo-skytingen

Bhatti er én av fire siktede etter skytingen natt til 25. juni i fjor. Politiet mener Bhatti har sendt og mottatt meldinger som knytter ham til skytingen. Meldingene er gjengitt av blant annet VG.

– En ting som er sikkert, er at det ikke er Bhatti som har sendt meldingene. Så vidt jeg vet, så er ikke de aktuelle telefonnumrene registrert på Bhatti, sier forsvarer Zia ur Rehman til Aftenposten.

Han mener Bhatti er uskyldig i saken.

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier at norsk domstol har vurdert bevisgrunnlaget og kommet til at vilkårene for pågripelse er til stede. Det betyr at domstolen mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at Bhatti er skyldig.

– Ved en hovedforhandling vil domstolen ta stilling til bevismaterialet, sier hun.

Bhatti sitter varetektsfengslet i Pakistan og nekter for å ha noe med skytingen å gjøre.