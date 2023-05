DSA stiller krav til amerikansk hangarskip

Forsvaret måtte nemlig søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om at hangarskipet skulle få anløpe i Oslo.

– DSA har gjort en grundig vurdering av søknaden fra Forsvaret. Vi vurderer det som trygt å gjennomføre dette anløpet, forutsatt at prosedyrene følges slik de er beskrevet i søknaden, og at de vilkårene vi har satt, følges, sier direktør Per Strand.

Det dreier seg blant annet om krav om tett samarbeid med sivile myndigheter og samvirkeøvelse for innsatsmannskap og ledere. Hangarskipet Gerald R. Ford, som drives av to atomreaktorer, er et av mange i den amerikanske marinen som får motorkraften sin på denne måten.

– Vi vurderer at det er svært lav sannsynlighet for at en alvorlig hendelse skal inntreffe i forbindelse med dette anløpet. Dersom en uønsket hendelse likevel skulle skje, har vi en god atomberedskap i Norge, bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap, sier Strand.

Det kommer til å bli en kontinuerlig måling av radioaktivitet rundt hangarskipet.