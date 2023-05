Butikkjeden Kiwi fikk æren for at den ventede prisøkningen 1. februar uteble, da de nektet å sette opp prisene på tross av en generell prisøkning i samfunnet.

Siden september har Kiwi også hatt en prisgaranti-kampanje, hvor de har låst prisen på en rekke varer.

Denne kampanjen tok slutt tirsdag morgen.

– Kampanjen er nå avsluttet, som annonsert. Vi har likevel ikke satt opp prisene i dag, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til VG.

Skal fortsatt ha de laveste prisene

Det betyr at prisen på 245 produkter risikerer å stige.

Blant disse er rugsprø, jubelsalami, stjernebacon og meierismør, skriver VG.

Aakvaag Arvin sier hun ikke kan si noe om fremtidige priser, men lover at de fortsatt skal ha de laveste prisene.

Lanserer en sunnere prislås

Kiwi erstatter prislås-kampanjen med noe de kaller en sunnere prislås, en kampanje som skal vare ut august.

– Vi har i dag låst prisene på over 150 varer, og 100 av disse er sunnere alternativer. Rundt halvparten av disse er nøkkelhullsvarer, og det er mange populære varer som kyllingfilet, reker, spinat, laksepålegg, lettost, skyr og smoothie-miks, for å nevne noe. Mange har etterlyst lavere priser på sunnere varer, og vi ønsker med dette å slå et slag for folkehelsa, sier Aakvaag Arvin til VG.

Det betyr at prisene på disse varene vil ligge på samme nivå som september 2022 eller lavere.