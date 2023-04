– Min holdning er fremdeles mot bompenger og mot finansiering av vei med bompenger. Alltid vært og vil alltid være det, sier Folkets Parti-leder Cecilie Lyngby i en uttalelse til pressen torsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for Lyngbys presisering er at hun ble sitert i Fjellinjens årsrapport på at hun kunne akseptere bompenger dersom de gikk til å finansiere en vei rundt Oslo, at taksten var lav og bommen ble fjernet når veien var ferdig.

Dette gitt dagens politiske situasjon, der Folkets Parti-lederen erkjente at de ikke vil få gjennomslag for å avskaffe bompenger fullstendig.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har lagt hovedfartsåren igjennom Oslo sentrum. Hvis man bygger et alternativ som avlaster sentrum, kan jeg akseptere bompenger for å finansiere veien. Men da skal bommen vekk når veien er ferdig finansiert, ble Lyngby sitert på.

Ifølge rapporten hadde hun selv lest og godkjent sitatene.

– Blåst opp

Sitatene til Fjellinjen ble plukket opp av Nettavisen , som intervjuet Lyngby uten at hun tilbakeviste sitatet.

Denne saken ble senere plukket opp av NTB og flere andre medier. Folkets Parti-lederen mener imidlertid at saken er fremstilt feil.

– Som alle vet, er vi i mindretall i den politiske verden, og vi har virkelig prøvd å fjerne bompengene. I samtalen med Fjellinjen ble det nevnt at nå som vi ikke får fjernet bompenger, bør i det minste bompengene gå til vei, ikke alle andre prosjekter, sier Lyngby.

– Hvordan løse trafikken i Norges hovedstad slik alt er nå, jo da kan en løsning være en vei rundt Oslo med lav takst (5-10 kroner) og bom ned når veien var ferdig. Dette er setningen som nå blåses opp til at jeg har snudd og er for bompenger. Virkelig en vridning jeg ikke så komme, sier Lyngby.

Vil ha offentlig finansiering

Hun presiserer nå hva hun egentlig mente:

– En vei rundt Oslo kunne redusert trafikken med 30 prosent, og om vi var ved makten, hadde den blitt finansiert via offentlige bevilgninger, sier Lyngby.

Lyngby sitter i bystyret i Oslo for Folkets parti, som tidligere het Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Utspillet tidligere torsdag sto i sterk kontrast til det Folkets parti skriver på sine egne nettsider, der det står at «Folkets Parti er imot enhver bomfinansiering av offentlige veier.».

Dette er fortsatt partiets primære standpunkt, understreker Lyngby.

–Vi mener at bompenger er en usosial avgift som rammer dem som har minst. Partiet jobber for å få vekk bompenger og i sin helhet, sier Lyngby.