23-åring tiltalt etter grov vold i Oslo

23-åringen er tiltalt for grov kroppsskade når saken kommer opp for Oslo tingrett i juni, skriver NRK. Han er også tiltalt for vold mot en person som var sammen med mannen som ble skadd.

Mannen som ble funnet bevisstløs, ble så kritisk skadd at han havnet i koma og det var lenge ikke klart om han ville overleve.

– Han har vært under et langvarig behandlingsforløp og han har fortsatt ikke blitt seg selv igjen. Han er sterkt preget av voldshendelsen, sier politiadvokat Johannes Hafsahl i Oslo-politiet.

Politiet mener tiltalte og de to ofrene ikke kjente hverandre fra før, men at det var et tilfeldig møte på nattetid som utviklet seg til å bli klammeri.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Han er kjent av politiet fra før for lignende forhold.