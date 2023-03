Tre av de innbrakte anmeldes for vold mot politiet, mens de andre anmeldes for blant annet trusler og forulemping, skriver politiet i Agder på Twitter.

– De innbrakte er overlatt til barnevern og foresatte. Tjenestepersoner er lettere skadd og trenger foreløpig ikke legetilsyn, skriver de i en oppdatering.

Hendelsen skjedde på Grim mellom klokken 18 og 19 tirsdag.

– Det har vært en hendelse på stedet som gjorde at disse ungdommene fikk et pålegg om å fjerne seg fra stedet. De ble veldig aggressive, og patruljen måtte be om bistand, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

– Det er en alvorlig situasjon tjenestepersonene er utsatt for, sier Repstad.

Siden det dreier seg om det han betegner som veldig unge personer, ønsker han ikke å si så mye mer om hendelsen. Til VG forteller han at det hadde vært en hendelse i forkant, og at ungene fikk pålegg om å forlate stedet.

– Dette ville de ikke etterkomme, og da ble situasjonen svært aggressiv, sier Repstad til avisen.

Ifølge operasjonslederen kom det først én patrulje til stedet. Deretter ble det sendt patruljer fra både Mandal og Grimstad, skriver Fædrelandsvennen.